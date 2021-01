Napoli – Ristorante serve ai tavoli in orario serale. Sanzionati titolare ed avventori, locale chiuso per 5 giorni

Nella tarda serata di ieri gli agenti dei Commissariati San Giovanni Barra e Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in corso Bruno Buozzi hanno notato un ristorante aperto al cui interno vi erano diversi clienti.

I poliziotti, una volta entrati, hanno trovato 14 persone, sedute ai tavoli intente a consumare cibo e bevande, e le hanno sanzionate, unitamente al titolare, per inottemperanza alle misure anti Covid-19; inoltre, è stata disposta la chiusura dell’esercizio per 5 giorni.