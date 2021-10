Napoli – Ricettazione, fermato 41enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale, nel transitare in piazza Nolana hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha riposto qualcosa all’interno di una borsa allontanandosi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato con difficoltà trovandolo in possesso di 4 pc portatili e 3 consolle videogame mentre, presso la sua abitazione in via Circumvallazione Esterna ad Arzano, hanno trovato altre 22 consolle videogame, 5 tablet, 2 smartphone, altri 5 pc portatili e 600 euro.

M.D 41enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a fermo di P.G. per ricettazione nonché denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Il fermo oggi è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.