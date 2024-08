Napoli – Rapinano una donna, arrestate due persone

Nella scorsa mattina, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto hanno notato due soggetti che, con un gesto fulmineo, hanno sottratto un portafogli ad una donna, per poi darsi a repentina fuga.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, i prevenuti, trovandoli in possesso del borsellino sottratto, poc’anzi, alla donna.

Per tali motivi gli indagati, entrambi algerini di 44 e 47 anni con precedenti di polizia e irregolari sul territorio nazionale, sono stati tratti in arresto per rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale.