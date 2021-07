Napoli – Presentata la squadra in piazza a Dimaro

La passione azzurra illumina le stelle della Val di Sole. Il Napoli si presenta ai tifosi nella Piazza Madonna della Pace a Dimaro Folgarida.

Il primo a dare il benvenuto ai sostenitori presenti in Trentino è stato il tecnico Luciano Spalletti:

“Buonasera a tutti. Il più grande rinforzo che possiamo avere da questo calciomercato è il supporto dei nostri tifosi allo Stadio che speriamo possa arrivare presto”

Dopo l’allenatore azzurro sfilano i membri del nuovo staff tecnico del Napoli: Il Vice allenatore Marco Domenichini, il Collaboratore Tecnico Daniele Baldini, il Collaboratore Tecnico Francesco Calzona, il Preparatore Atletico Francesco Sinatti, il Vice Preparatore Atletico Francesco Cacciapuoti, il Preparatore dei portieri Alejandro Rosalen Lopez, il Match Analist Simone Beccaccioli. Poi la presentazione del Team Manager Giuseppe Santoro che esprime la sua soddisfazione per il ritorno in azzurro: “Sono felice di essere tornato a Napoli. Sono stato qui per dieci anni dell’Era De Laurentiis e oggi mi sento finalmente a casa”.

Di seguito la presentazione dell’intera rosa azzurra presente in Val di Sole tra l’entusiasmo dei tifosi in Piazza.

A chiudere il saluto del Vice Presidente Edoardo De Laurentiis:

“Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere venuti qui a sostenerci con vostro cuore azzurro. Ringrazio il Sindaco e le istituzioni della Val di Sole che ci hanno consentito un soggiorno e una organizzazione eccellenti”.

Finale con cori, canti e l’emozione della Piazza che saluta una notte ricca di passione all’insegna dell’azzurro.