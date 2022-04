Napoli – Pianura: sequestrate armi e droga

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato uno stabile in via Evangelista Torricelli dove hanno rinvenuto, tra alcuni cumuli di materiale di risulta, due giubbotti tattici militari “combat jacket”, due maschere rigide e, in un vano ricavato nella controsoffittatura dell’androne, tre involucri con 34 grammi circa di marijuana.

I poliziotti, in un altro edificio lungo la stessa strada, hanno rinvenuto, nel sottoscala, due caschi muniti di accessori per occultare il viso mentre, nella controsoffittatura dell’ingresso, altri tre involucri contenenti 33 grammi circa della stessa sostanza, la fotocopia di una targa di un motoveicolo e una pistola revolver a salve priva di tappo rosso.

Inoltre, in un’intercapedine nella parete perimetrale esterna di un palazzo adiacente, hanno trovato una pistola Walter cal. 7,64 con matricola abrasa e priva di caricatore e due scatole contenenti 33 cartucce cal.6,35; ancora, in una cavità ricavata nella parete di un condominio vicino, hanno rinvenuto tre panetti del peso di 270 grammi circa di hashish.

Infine, nella stessa serata, i poliziotti hanno effettuato un controllo a un altro stabile nella stessa strada dove, nella controsoffittatura dell’androne, hanno trovato una pistola a tamburo 357 Magnum con matricola abrasa.