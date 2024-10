Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 46enne gambiano

Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 46 gambiano con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto Arenaccia, durante il servizio di controllo, nel transitare in via Firenze angolo via Milano hanno notato un soggetto che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 42 involucri di eroina del peso di circa 9 grammi e 280 euro in banconote di vario taglio.