Napoli – Juventus 4-2 dcr, le pagelle: Maksimovic protagonista, Meret sicurezza. Vittoria meritata

MERET 7: torna titolare e si conferma un numero uno vero. Pronto nelle poche occasioni in cui viene impegnato, sicuro nelle uscite. Neutralizza bene il rigore di Dybala. Sicurezza

DI LORENZO 6,5: prestazione solida e concreta, pensa specialmente a difendere non lasciando spazio nemmeno per uno spillo. Lucchetto

MAKSIMOVIC 7: partita di grande attenzione in marcatura, non concede praticamente nulla. Vicinissimo al gol nel finale, conferma l’ottima prova offerta contro l’Inter. Realizza anche il penalty. Protagonista

KOULIBALY 6,5: dalle sue parti non si sfonda, Ronaldo non gli crea grattacapi. Non manca qualche tackle vigoroso dei suoi. Baluardo

MARIO RUI 6: tutto sommato tiene bene le scorribande degli esterni bianconeri. Limita le sgroppate coprendo bene. Esce dopo l’ammonizione. Grintoso (MARIO RUI s.v.)

FABIAN 6: non al meglio della condizione disputa una gara più di quantità che di qualità. I ritmi bassi e la tanta densità in mediana limitano le sue geometrie. Ci prova con il tiro da fuori. Andamento lento (dal 79′ ALLAN s.v.)

DEMME 6,5: solito ago della bilancia, fondamentale nel tenere corta e compatta la squadra. Va anche vicino al gol con una bella percussione. Punto fermo

ZIELINSKI 6: partita di sacrificio la sua, non quella ideale per le sue caratteristiche. In un match molto bloccato fa soprattutto pressing e lavoro sporco. Operaio (dall’87’ ELMAS s.v.)

INSIGNE 6,5: molto vivace nel primo tempo, quando colpisce il palo su punizione. Nella ripresa si nota soprattutto per lo spirito di sacrificio nei recuperi difensivi. Freddo dal dischetto. Battagliero

MERTENS 5,5: ottiene pochi palloni giocabili, non riesce quasi mai a rendersi pericoloso. Prova a fare da raccordo facendo respirare gli azzurri. Non ha vita facile. Ingabbiato (dal 66′ MILIK 6: spreca una ghiotta chance da buona posizione, si rifà segnando il rigore decisivo. Freddo)

CALLEJON 5,5: parte con un passaggio maldestro all’indietro che poteva rivelarsi fatale. Non trova molti varchi, spesso è costretto a testare basso. Pochi spunti degni di nota. Frenato (dal 66′ POLITANO 6,5: ottimo impatto sul match. Pericoloso in zona gol in due occasioni, punta l’uomo e crea scompiglio negli ultimi sedici metri. Peperino)