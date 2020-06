Napoli – Ufficiale il rinnovo di Mertens

La SSC Napoli è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Dries Mertens. L’attaccante ha siglato un accordo in azzurro per altre due stagioni con opzione per la terza.

Questo il messaggio del Presidente De Laurentiis attraverso il profilo twitter:

“Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!”

Dries Mertens è stato acquistato dal Napoli nell’estate del 2013 ed è alla sua settima stagione con la maglia azzurra.

Con il gol segnato all’Inter nella semifinale di Coppa Italia, Mertens è salito a 122 reti e ha superato Marek Hamsik diventando il leader nella speciale classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli.

Questo nel dettaglio lo score di Mertens per competizioni:

Serie A: 90 gol

Champions League: 16 gol

Europa League: 9 gol

Coppa Italia: 6 gol

Preliminari di Champions League: 1 gol