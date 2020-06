Napoli – Juventus: 4-2 (dcr). Gli azzurri conquistano la sesta Coppa Italia: Meret stoppa Dybala, Milik non perdona Buffon!

Alziamo la Coppa al cielo sotto le stelle della Capitale! Il Napoli batte la Juventus all’ultimo respiro, all’ultimo palpito, all’ultimo rigore. E’ nostra la Coppa Italia dopo una serata intensa, avvincente, esaltante. E’ la sesta Coppa Italia della nostra storia, la terza dell’Era De Laurentiis dopo quella del 2012 e del 2014. La partita finisce 0-0, ma con un graffio azzurro che fa presagire che ci meritiamo il trionfo. Al 90esimo un destro a botta sicura di Elmas colpisce il palo. Sarebbe stato il match point ma ha il sapore di un beffa fatale. Ma il destino si apre all’orizzonte azzurro nella famosa “lotteria” dei rigori dalla quale viene fuori una splendida quaterna napoletana. Segnano Insigne, Politano, Maksimovic e Milik. La Juve ne sbaglia due. I campioni della Coppa siamo noi! Il Regno di Napoli torna a trionfare sotto le stelle della Capitale!

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (80′ Hysaj), Fabian Ruiz (80′ Allan), Demme, Zielinski (88′ Elmas), Callejon (67′ Politano), Insigne, Mertens (67′ Milik). A disp.Karnezis, Manolas, Luperto, Ghoulam, Hysaj, Younes, Lozano, Llorente. All.Gennaro Gattuso

Juventus: Buffon, Cudrado (85′ Ramsey), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic (74′ Bernardeschi), Matuidi, Douglas Costa (66′ Danilo), Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Arbitro: Doveri di Roma

Note: ammoniti Bonucci, Mario Rui, Dybala.

La seguenza dei rigori – Dybala: parata di Meret; Insigne: gol; Danilo: fuori; Politano: gol; Bonucci: gol; Maksimovic: gol; Ramsey: gol; Milik: gol.

– PRIMO TEMPO –

1′ – Prima del match osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del COVID

5′ – destro di Ronaldo in area, Meret ci arriva in tuffo

18′ – partita molto combattuta, si lotta palla su palla

20′ – destro di Bentancur, blocca Meret

24′ – punizione di Insigne e palla che colpisce il palo!

39′ – bellissima uscita di Meret che ferma Ronaldo lanciato a rete

41 ‘ – penetrazione di Demme e destro diagonale, Buffon salva coi piedi

42′ – destro piazzato di Insigne, ancora Buffon in volo devia

– SECONDO TEMPO –

51′ – ammonito Bonucci

61′ – sinistro di Fabian Ruiz, fuori

65′ – destro di Bonucci, blocca Meret

66′ – entra Danilo per Douglas Costa

67′ – entra Politano per Callejon

67′ – entra Milik per Mertens

68′ – sinistro di Politano, blocca Buffon

70′ – punizione a giro da destra di Dybala, respinge bene Meret

72′ – girata di Milk in area, alta

74′ – entra Bernardeschi per Pjanic

77′ – ammonito Mario Rui

80′ – entra Allan per Fabian Ruiz

80′ – entra Hysaj per Mario Rui

82′ – colpo di testa di Politano, blocca Buffon

83′ – ammonito Dybala

85′ – entra Ramsey per Cudrado

88′ – entra Elmas per Zielinski

90′ + 2′ – palo clamoroso del Napoli! Elmas su azione d’angolo calcia a botta sicura ma dopo una deviazione di Buffon la palla colpisce il palo. Occasione azzurra proprio all’ultimo assalto!

90′ + 3′ – finisce 0-0. Si va ai rigori

90′ + 3′ – La sequenza dei rigori. Dybala: para Maret!

90′ + 3′ – Insigne: gol

90′ + 3′ – Danilo: fuori

90′ + 3′ – Politano: gol

90′ + 3′ – Bonucci: gol

90′ + 3′ – Maksimovic: gol

90′ + 3′ – Ramsey: gol

90′ + 3′ – Milik: goooooooooool! Il Napoli vince la Coppa Italia!!!

90′ + 3’ – I campioni della Coppa Italia siamo noi!

(Fonte SSCNAPOLI.IT)