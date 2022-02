Napoli – Inter 1-1, Spalletti: “Soddisfatto della prestazione e del punto. Continuiamo a mostrare il nostro talento”

“Il punto mi rende soddisfatto, dobbiamo proseguire a giocare mostrando questo talento”. Luciano Spalletti premia la qualità mostrata dal Napoli nella sfida contro l’Inter.

“Bisogna accettare il verdetto del campo, queste sono partite che danno esperienza e che insegnano a crescere. Abbiamo giocato con le nostre caratteristiche fino a quando abbiamo potuto”.

“Loro hanno messo in campo la loro ferocia, come avevo già preannunciato, ma noi siamo stati superiori come gestione palla per lunghi tratti”.

“Fin quando ci esprimiamo con questa leggerezza e con questa qualità io sono felicissimo. Sicuramente con un po’ di maggiore sorte e lucidità potevamo segnare la seconda rete perchè di occasioni pulite ne abbiamo avute”.

“Ripeto, con partite così si cresce. L’Inter è una squadra quadrata e io sono contento di aver visto stasera la nostra forza. La stessa forza e la stessa mentalità che dovremo avere contro il Barcellona. E’ un ciclo di gare affascinanti in cui vogliamo essere protagonisti”.