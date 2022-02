Napoli – Inter 1-1, le pagelle: Koulibaly monumentale, Osimhen velenoso. Sotto tono Di Lorenzo e Fabian Ruiz

OSPINA 6: nessuna colpa sul gol di Dzeko, per il resto quasi mai seriamente impegnato. Si limita alle uscite e far ripartire l’azione da dietro. Tranquillo

DI LORENZO 5,5: gara al di sotto dei suoi standard. Perisic lo mette in grande difficoltà, innesca il gol di Dzeko con un rimpallo un po’ sfortunato. Diverse sbavature non da lui. Irriconoscibile

RRAHMANI 6,5: prova di grande sostanza e personalità. Svetta sulle palle alte, ha acquisito sicurezza e padronanza dei suoi mezzi. Pericoloso anche in avanti nel gioco aereo. Imponente

KOULIBALY 7: inizia con qualche imprecisione ma poi sale in cattedra con chiusure importantissime e con alto coefficiente di difficoltà. I festeggiamenti della Coppa d’Africa hanno restituito il solito difensore insuperabile. Monumentale

MARIO RUI 6: Dumfries gli crea non pochi grattacapi costringendolo a restare basso. Bene quando il Napoli fa la partita, soffre un po’ nella ripresa. Sacrificato

LOBOTKA 6,5: soprattutto nel primo tempo spadroneggia in mezzo al campo, eludendo bene la pressione nerazzurra facendo girare palla con maestria. Perde smalto quando l’Inter alza i giri nel motore, ma nel complesso disputa un ottima partita. Professore

FABIAN RUIZ 5,5: non una grande gara. Il pressing nerazzurro non gli lascia molti spazi, fatica ad inserirsi tra le linee e non riesce a produrre giocate di qualità. Si limita al compitino. Spento (dal 74′ ANGUISSA s.v.)

ZIELINSKI 6: anche lui non ha vita facile ma è tra i più attivi dalla trequarti in su. Colpisce un palo pieno nel primo tempo, resta nel vivo del gioco. Vivace (dall’84’ JUAN JESUS s.v.)

INSIGNE 6,5: realizza il rigore del vantaggio, poi non si rende molto pericoloso ma cuce il gioco e dialoga bene con i tenori offensivi azzurri. Una sua pennellata manda Elmas vicino al gol. Protagonista (dall’84’ OUNAS s.v.)

POLITANO 6: parte bene con diverse scorribande ma poi è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio. Frenato (dal 25′ ELMAS 6: molto attivo anche se non sempre lucido e preciso negli ultimi sedici metri. Handanovic gli nega il gol con una gran parata. Murato)

OSIMHEN 6,5: vince tutti i duelli con De Vrij mandandolo in crisi procurandosi il rigore. Con le sue folate crea sempre scompiglio, vicino al gol in un paio di occasioni. Poco servito nel secondo tempo ma è sempre sul pezzo. Velenoso (dall’84’ MERTENS s.v.)