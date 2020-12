Napoli – Gattuso: “Domani sarà dura, voglio vedere una grande squadra”

“Sappiamo che domani sarà dura, la speranza è di vedere un grande Napoli”. Gennaro Gattuso esprime le sue sensazioni in conferenza in vista del match contro il Real Sociedad.

“Sapevo che questo girone era molto difficile sin dal giorno del sorteggio. Mi aspettavo di dover lottare fino all’ultima giornata per conquistare la qualificazione. Chiudiamo il girone contro un avversario di alto livello, ma anche Rijeka e Az sono squadre di buon livello”.

“Sono consapevole che abbiamo una rosa di qualità che può essere competitiva su tutti i fronti. Sono molto soddisfatto di ciò che abbiamo fatto sinora e vogliamo proseguire su questa strada”.

“Per come intendo io il calcio, questa squadra può essere perfetta se si esprime al massimo delle potenzialità. Quando dico che bisogna solo migliorare la mentalità, significa che se becchi una giornata storta poi deve sopperire con la testa e restare in partita”.

Insigne si sta esprimendo alla grande dopo le sue dichiarazioni sulla responsabilità del ruolo di capitano:

“Con Lorenzo ho un rapporto schietto e vero. Lui sa che per valorizzare il suo talento deve anche crescere sotto il profilo caratteriale. E’ per questo che mi sono permesso di dire quello che ho detto le scorse settimane. Lui è il nostro capitano e deve essere un trascinatore per la squadra, fuori e dentro al campo”.

“Ci sarà emozione e responsabilità. Diego merita tantissimo per quello che ha fatto per questa squadra e questa città. Per me e per i miei giocatori è un grande onore giocare per la prima volta nello Stadio dedicato ufficialmente al suo nome”.

Fonte e foto sscnapoli.it