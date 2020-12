Napoli – Zielinski: “Ci giochiamo tutto in una sfida. Siamo pronti a dare il massimo”

“Ci giochiamo tutto domani, vogliamo proseguire il cammino europeo”. Piotr Zielinski parla in conferenza di vigilia della sfida contro il Real Sociedad.

“Giochiamo contro una squadra molto forte, sappiamo che il risultato di domani può essere decisivo sia per noi che per loro. Dobbiamo fare di tutto per conquistare la qualificazione”.

Come ti trovi in questa posizione da trequartista?

“Cerco sempre di dare il massimo al di là del ruolo. Voglio dare il mio contributo alla squadra. Nel ruolo di trequartista mi sento bene e spero di fare ancora meglio in futuro”.

“Mi sento bene dopo lo stop per il Covid. Partita dopo partita la condizione cresce e sono soddisfatto della mia crescita”.

“Abbiamo una rosa ampia e di qualità. Il nostro obiettivo è fare strada in Europa e domani avremo un test fondamentale per passare il turno”.

“Siamo concentratissimi sul match che ci aspetta, lo stiamo preparando con molta attenzione, conosciamo il valore del Real Sociedad e ci sarà bisogno di una grande prestazione da parte nostra”.

Fonte e foto sscnapoli.it