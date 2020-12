Napoli – Real Sociedad: 1-1. Gli azzurri soffrono, ma conquistano il pass per i 16.mi vincendo un girone difficilissimo

Il Napoli conquista la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, grazie al pareggio interno con la fortissima Real Sociedad per 1-1: di Zielinski al 34° e Josè al 90° le reti di un match, che manda al turno successivo anche gli spagnoli. Gara molto dura, con la vice capolista della Liga che allo Stadio Diego Armando Maradona ha sfoderato una partita bellissima, mettendo in difficoltà la squadra di Gattuso per tutti e 90 minuti. Spagnoli molto alti sin dall’inizio, con marcature uomo su uomo ed un’organizzazione di gioco impeccabile. Il Napoli, dal canto suo, riesce a contenere le folate avversarie ed ad essere pericolo in contropiede o su calcio piazzato. Ed è proprio dagli sviluppi di un corner che arriva la rete del vantaggio azzurro, con Zielinski, che dal limite raccoglie una respinta della difesa avversaria e con un perfetto arcobaleno batte Remiro. La Real Sociedad non accusa il colpo e continua a riversarsi nella metà campo azzurra, alla ricerca di un meritatissimo pareggio, che arriva solo al 90° grazie ad un perfetto tiro di Josè. Azzurri primi e spagnoli secondi, grazie allo scivolone dell’AZ Aalkmaar in Croazia (2-1 per il Rjieka). La gara di oggi consente agli uomini di Gattuso di raggiungere il primo obiettivo stagionale, in un girone tutt’altro che facile, che il Napoli è riuscito a vincere, nonostante lo scivolone iniziale. Ai sedicesimi di finale gli azzurri saranno teste di serie.

Tabellino

Napoli- Real Sociedad: 1-1 (pt 1-0)

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Bakayoko (70′ Demme), Fabian Ruiz, Lozano (70′ Politano), Zielinski (74′ Elmas), Insigne, Mertens (70′ Petagna). A disp.Meret, Contini, Manolas, Lobotka. All.Gennaro Gattuso

Real Sociedad: Remiro, Zaldua (46′ Gorosabel), Zubeldia, Le Normand (78′ Sagnan), Monreal (78′ Munoz), Portu (56′ Barrentexea), Guevara (78′ Isak), Merino, Zubimendi, Januzaj, Jose. All. Imanol Alguacil

Arbitro: Grinfeld (Israele)

Marcatori: 35′ P. Zielinski, 90’+1′ Jose

Note: ammoniti Mertens, Lozano, Fabian, Le Normand.