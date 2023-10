Napoli – Fiorentina 1-3, le pagelle: Osimhen non basta, in difesa si salva solo Natan

MERET 5,5: poteva fare meglio sul tiro di Brekalo, con il pallone che gli passa tra le gambe. Poco reattivo

DI LORENZO 5,5: dal suo lato arriva la prima rete viola, non il solito martello nelle incursioni. Lascia qualche buco di troppo anche in fase difensiva. Opaco

OSTIGARD 5: fatica a tenere bene la posizione, perde diversi duelli uno contro uno. Sfortunato nella carambola che porta alla rete di Bonaventura. Sbiadito

NATAN 6: non ha colpe particolari sui gol subiti, gioca con vigore e personalità uscendo anche palla al piede. Sta crescendo vistosamente. Scoperta

OLIVERA 5,5: prova a sganciarsi quando può ma a risultati alterni, non proprio irreprensibile quando si tratta di ripiegare. Affannato

ANGUISSA 5,5: si vede poco negli inserimenti, corre spesso a vuoto senza riuscire a dare equilibrio e fare densità in mediana. Esce per infortunio. Evanescente (dal 31′ RASPADORI 5: nessuna giocata degna di nota, penalizzato da una collocazione tattica che non fa per lui. Fantasma)

LOBOTKA 6: prova come sempre a far girare la squadra. Si sacrifica anche in fase di contenimento, va vicino al gol con una bella conclusione dal limite. Coraggioso (dal 76′ GAETANO s.v.)

ZIELINSKI 6: le sue giocate non sono mai banali. Prezioso in entrambe le fasi di gioco, non manca qualche sbavatura ma è tra i pochi a dare un minimo di qualità. Reattivo (dal 76′ LINDSTROM s.v.)

POLITANO 6: prova sempre a sfondare con le sue sterzate, contribuisce anche ad aiutare in difesa. Mette sempre un pò di apprensione alla retroguardia avversaria. Carico (dal 57′ CAJUSTE 5,5: non ha un buon impatto sulla gara. Qualche errore di troppo, spreca una buona palla in area viola. Svagato)

OSIMHEN 6,5: salva in avvio su martinez Quarta, si guadagna e trasforma il rigore del momentaneo 1-1. Lotta su ogni pallone, Terracciano gli nega il secondo gol. Indiavolato (dal 76′ SIMEONE s.v.)

KVARA 5,5: non trova guizzi degni del suo nome. Ci prova sempre ma viene ben marcato, a tratti frenetico e inconcludente. Fumoso