Napoli – Esibisce documenti falsi, arrestato 49enne

Nel pomeriggio di sabato, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in largo Sermoneta un soggetto a bordo di un’auto con targa straniera.

Gli operatori, durante le fasi della verifica documentale, hanno accertato che sia la patente di guida che il documento d’identità riportavano la sua effige ma, entrambi i documenti, risultavano intestati ad un’altra persona.

Per tali motivi, l’uomo, un 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per possesso di documenti di identificazione falsi e, altresì, denunciato per sostituzione di persona, falsità materiale e per guida senza patente reiterata nel biennio.