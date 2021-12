Napoli – Empoli 0-1, le pagelle: attacco asfittico, Ounas e Petagna ci provano

OSPINA 6: nessuna colpa sul gol subito, qualche buon intervento e diverse uscite risolutive sulle imbucate per gli attaccanti empolesi. Difensore aggiunto

DI LORENZO 6: come sempre si propone spesso in sovrapposizione, nel finale è arrembante. Nessuna sbavatura in fase difensiva, spesso poco aiutato dai compagni. Eclettico

RRAHMANI 6: attento nelle chiusure e sempre posizionato bene, esce anche palla al piede facendo le veci di Koulibaly. Solido

JUAN JESUS 6: lascia qualche spazio di troppo a Cutrone ma nel complesso non demerita. Va anche in gol ma l’arbitro annulla. Reattivo

MARIO RUI 6: non manca qualche buco alle sue spalle ma tutto sommato tiene botta. Accompagna la manovra offensiva mettendo diversi palloni in mezzo. Generoso

DEMME 5,5: fatica a far girare palla e va in difficoltà anche nel fare filtro, forse poco aiutato da una squadra troppo sbilanciata. Spompato (dal 63′ ANGUISSA 5,5: dovrebbe dare maggiore dinamismo e sostanza a centrocampo ma non incide. Fortuito il rimpallo che porta al gol di Cutrone. Sfortunato)

ZIELINSKI s.v.: esce per un problema respiratorio, difficile da giudicare. (dal 21′ INSIGNE 5: prosegue il periodo no sotto porta. Sbaglia diverse conclusioni, perde anche qualche pallone in maniera banale. Lontano parente del giocatore che conosciamo. Disperso)

LOZANO 5,5: impegna Vicario in un’occasione, ci prova ad affondare e ad arrivare sul fondo ma mancano lucidità e precisione nella scelta finale. Poco incisivo. Fumoso (dal 63′ POLITANO 5,5: entra con un buon piglio facendo tanto movimento ma alla fine risulta poco pericoloso. Inconcludente)

OUNAS 6: sembra l’unico ad essere in grado di creare seri problemi all’Empoli. Con la sua vivacità crea scompiglio. Furetto.

ELMAS 5,5: scheggia la traversa con un tiro da fuori nel primo tempo ma è l’unico lampo della sua partita. Fatica ad inserirsi tra le linee, poche giocate di qualità. Eclissato (dall’87’ MALCUIT s.v.)

MERTENS 5,5: qualche buon movimento e un pallonetto di poco alto. Ottiene comunque pochi palloni giocabili. Isolato (dal 45′ PETAGNA 6: impegno e lotta non mancano, colpisce anche un palo. Conferisce maggiore peso all’attacco azzurro facendo buoni movimenti. Attivo)