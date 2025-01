Napoli – Due arresti per droga in città

Corso Garibaldi: sorpreso con la droga. Arrestato un soggetto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 21enne di origine tunisina con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona; quest’ultima si poi è allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 9 stecche di hashish del peso di circa 24 grammi, un involucro di cocaina del peso di circa 6 grammi e 35 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Vomero: sorpreso con droga e denaro contante. Un arresto della Polizia di Stato.

Nella serata di lunedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 29enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Aniello Falcone, hanno notato un soggetto aggirarsi con fare sospetto nei pressi di uno scooter e lo hanno controllato.

Il prevenuto è stato trovato in possesso di una dose di marijuana, mentre nel sottosella del suo motoveicolo, sono state rinvenute, altresì, 6 bustine di marijuana e 5 pezzi di hashish per un totale complessivo di circa 80 grammi e 995 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.