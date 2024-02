Napoli – Droga, fermato 52enne

Nello scorso pomeriggio, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vico Santa Caterina a Formiello all’angolo con vico Cappella a Pontenuovo, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, stava per cedere due involucri a due persone; il prevenuto, alla loro vista, ha tentato di occultarli infilandoli all’interno della bocca.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 395 euro e di 9 involucri di cocaina; inoltre, nell’intercapedine di un muro immediatamente adiacente al predetto sono stati rinvenuti altri 8 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di 2,5 grammi.

Per tal motivo, l’indagato, identificato per un 52enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente.