Napoli – Droga, cellulari rubati e rimozione veicoli abbandonati: il bilancio dei controlli della polizia

Piazza Garibaldi: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 44enne.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Montecalvario, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, in piazza Garibaldi, hanno notato due uomini che, con atteggiamento circospetto, confabulavano tra loro; uno di essi, dopo aver ceduto del denaro ha ricevuto qualcosa dall’altro.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’acquirente, trovato in possesso di due stecche di hashish appena acquistate del peso di circa 2,5 grammi, che l’indagato, trovato in possesso di 6 stecche della stessa droga per un peso complessivo di circa 7,5 grammi e 35 euro.

Pertanto, un 44enne napoletano con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Controlli a Secondigliano.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, i militari della Stazione dei Carabinieri di Secondigliano e personale della Polizia Municipale – Unità Operativa Secondigliano, dell’Unità Operativa Scampia e del Gruppo Motociclisti, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 176 persone, di cui 72 con precedenti di polizia, controllati 125 veicoli, di cui 11 sottoposti a sequestro amministrativo e 5 a fermo amministrativo, e contestate 41 violazioni del Codice della Strada.

Rimossi veicoli abbandonati nel quartieri Mercato e Vasto.

Nella mattinata odierna, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale – Nucleo Veicoli Abbandonati, hanno effettuato controlli nelle vie Capasso, Sebeto, Tappia e in Calata Ponte di Casanova.

Nel corso del servizio sono stati rimossi 26 motoveicoli e 5 autovetture poiché trovate in stato di abbandono e sprovvisti di copertura assicurativa nonché diverse scocche e parti di motore.

Porta Nolana: sorpreso dalla polizia con 12 cellulari di dubbia provenienza. Denunciato.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, in vico della Gabella angolo via Nolana, hanno notato un uomo appiedato, con uno zaino in spalla; lo stesso, alla loro vista, ha cambiato direzione nel tentativo di eludere il controllo ma è stato raggiunto e trovato in possesso di 12 telefoni cellulari, di dubbia provenienza e del valore commerciale di circa 2 mila euro, che nascondeva nello zainetto che portava al seguito.

Per tali motivi, il predetto, un 39enne nigeriano con precedenti specifici, è stato denunciato per ricettazione.