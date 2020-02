Ercolano – Rinvenuto tunnel borbonico durante i lavori a via Mare

“Nel corso dei lavori che stiamo portando avanti per realizzare una passeggiata che da via Mare si affaccia sull’area archeologica, è stato rinvenuto l’ingresso di un cunicolo che nel ‘700 rappresentava uno dei pochi punti di accesso alla Città Antica”. Cosi via social il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto. “Una scoperta eccezionale se si pensa che questo tunnel non è mai stato riportato su nessuna mappa e che fa capire ancora una volta il valore storico, culturale e anche scientifico del nostro patrimonio archeologico, continua Buonajuto.

E sono contento che il Comune di Ercolano, con la straordinaria collaborazione di Fondazione Packard e Parco Archeologico, sia al lavoro per mettere quest’area a disposizione di tutti. Saranno una di fronte all’altra Piazzetta Salvatore Barbaro e la nuova Passeggiata archeologica: una ci ricorderà ciò che siamo stati e il dolore che si è vissuto in quei posti, l’altra sarà uno sguardo rivolto alla bellezza e alla cultura da cui bisogna ripartire per mettersi definitivamente alle spalle il passato, conclude il primo cittadino”.