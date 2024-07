Napoli – Controlli della polizia a Posillipo e Marechiaro, due arresti per droga a Scampia e Vasto

Controlli a Posillipo e Marechiaro

Nella scorsa giornata, gli agenti del Commissariato Posillipo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Marechiaro e Posillipo dove hanno identificato 33 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, e controllato 8 veicoli.

Vasto: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 19enne tunisino

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Firenze un soggetto con atteggiamento guardingo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 5 involucri di hashish del peso complessivo di circa 20 grammi e 15 euro.

Per tali motivi, il 19enne tunisino con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Scampia: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 32enne

Nello scorso pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Galileo Galilei direzione via Labriola hanno notato due soggetti a bordo di un’auto il cui conducente, ha tentato di eludere il controllo dandosi a precipitosa fuga.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Colorni, dopo aver impattato contro un pilastro, ha abbandonato il veicolo, insieme al passeggero, nel tentativo di darsi alla fuga a piedi; tuttavia, gli operatori, con l’ausilio degli agenti del Commissariato di Scampia, hanno raggiunto quest’ultimo in via Luigi Peryson e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 500 euro suddivisi in diversi tagli mentre, il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce.

I poliziotti hanno effettuato un controllo all’interno dell’autovettura su cui viaggiavano i due uomini, rinvenendo 60 involucri del peso di 950 grammi circa di anfetamine, 20 involucri del peso di 940 grammi circa di cocaina e 4 telefoni cellulari.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso le attività di perquisizione anche all’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, ben occultati, altri 9 telefoni cellulari.

Per cui il prevenuto, identificato per un 32enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente.