Caivano – In possesso di una pistola, se ne disfa durante il controllo: fermate tre persone

Nella decorsa notte, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio nel transitare a Caivano, in via Armando Diaz hanno effettuato un controllo ad una persona che si aggirava con fare guardingo nei pressi di un esercizio commerciale; l’uomo, mostratosi sin da subito insofferente al controllo di polizia, con un gesto repentino ha ceduto qualcosa al passeggero di un’auto che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’autovettura con a bordo due individui che, al di sotto del sedile passeggero, occultavano una pistola beretta modello FS85 comprensiva di caricatore con 5 cartucce e con matricola abrasa. l’arma rinvenuta era proprio quella ceduta dall’uomo sospetto individuato dal personale operante in via Diaz.

Per tali motivi i prevenuti, identificati per un 18enne, un 23enne e un 27enne di Caivano e Afragola, sono stati tratti in arresto per concorso in detenzione e cessione di arma clandestina.