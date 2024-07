Napoli – Scoperto con la droga, arrestato 52enne

Nella serata di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in largo Corpo di Napoli uno scooter con a bordo un uomo che si aggirava con atteggiamento circospetto, pertanto lo hanno controllato e trovato in possesso di diversi pezzi di hashish del peso complessivo di circa 77 grammi e di 75 euro in banconote di piccolo taglio.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 52enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.