Napoli – Controlli a Fuorigrotta: i risultati

Tra giovedì e venerdì, gli agenti del Commissariato San Paolo, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Fuorigrotta.

Nel corso dell’attività sono state identificate 127 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, controllati 57 veicoli e 4 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Ancora, i poliziotti e personale della Polizia Locale hanno controllato un esercizio commerciale in piazzale Tecchio dove si stava svolgendo un evento senza le prescritte autorizzazioni, pertanto gli operatori hanno interrotto l’evento ed hanno denunciato il titolare del locale per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità; lo stesso è stato, altresì, sanzionato per violazione del nulla osta di impatto acustico, mentre le casse acustiche sono state sequestrate.