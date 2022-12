Napoli – Condannato per rapina, in carcere 78enne

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato in via Padre Ludovico da Casoria, presso la sua abitazione, un 78enne napoletano, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso lo scorso 16 dicembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 6 anni di reclusione e ad una multa di 1500 euro per rapina in concorso, commessa a Busseto (PR) nel 2009.