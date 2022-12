Torre Annunziata – Controlli sul territorio, il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata.

Nel corso dell’attività sono state identificate 149 persone, di cui 54 con precedenti di polizia, controllati 100 veicoli, di cui 10 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 10 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, guida senza patente e mancata esibizione dei documenti di circolazione, elevando sanzioni per un totale di 15.828 euro; ancora, sono state ritirate 10 carte di circolazione e una patente di guida.

Inoltre, gli operatori hanno sanzionato amministrativamente una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di mezzo grammo di marijuana.

Infine, sono state control