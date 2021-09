Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Cagliari 2-0, Spalletti: “Potevamo chiuderla prima, dobbiamo ancora crescere”

“Siamo andati in vantaggio subito, abbiamo mostrato qualità per gestire la gara, ma bisognava essere più bravi a concretizzare la superiorità”.

“In queste circostanze non sai mai se una squadra può trovare il pareggio in un momento qualsiasi. In futuro dovremo stare più attenti perchè le sfide sono sempre insidiose”.