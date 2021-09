Foto sscnapoli

Napoli – Cagliari 2-0, le pagelle: Osimhen straripante, Anguissa dominante

OSPINA 6: il Cagliari fatica ad affacciarsi dalle sue parti, praticamente non compie parate. Guardiano

MARIO RUI 6,5: conferma l’ottimo momento di forma disputando una gara di grande attenzione e senso della posizione. Autore di diverse chiusure importanti, esce bene da qualche situazione rischiosa. Concentrato

RRAHMANI 6,5: poco sollecitato dagli attaccanti sardi, si limita a tenere la posizione favorendo le uscite di Koulibaly. Per caratteristiche forse è più adatto, rispetto a Manolas, ad affiancare il difensore senegalese. Prezioso

KOULIBALY 7: sempre al top. Chiude ogni varco e quando esce palla al piede fa impressione. Ha nuovamente raggiunto un livello di prestazioni altissimo. Bulldozer

DI LORENZO 6: si vede poco nell’accompagnare la manovra d’attacco, resta più bloccato del solito. In fase difensiva nessun patema. Nella ripresa un po’ più propositivo. Prudente

FABIAN RUIZ 6,5: con Anguissa al suo fianco gioca con maggiore tranquillità e libertà di movimento. Non sempre trova spazio per verticalizzare tra le fitte trame della retroguardia cagliaritana ma sembra aver ritrovato la sua dimensione. Elegante (dall’87’ DEMME s.v.)

ANGUISSA 7: ormai è una certezza. In mezzo al campo domina in entrambe le fasi, recupera palla e riparte con grandi doti fisiche e tecniche. Va anche vicino al gol con un tiro da fuori. Signore del centrocampo

ZIELINSKI 6,5: tra le linee non trova molti sfoghi di fronte ad un Cagliari molto arroccato, ma ha il grande merito di servire ad Osimhen la palla dell’1-0. Ficcante (dal 68′ ELMAS 6: entra con un buon piglio partecipando molto al gioco offensivo. Si inserisce spesso e crea scompiglio. Vivace)

POLITANO 5,5: stavolta non si accende, nessuna giocata degna di nota. Sono mancate le sue sterzate e gli accentramenti per aprire la difesa ospite. Innocuo (dal 68′ LOZANO 6: qualche buono spunto ed un paio di conclusioni. Entra a gara già indirizzata e mette benzina nelle gambe in vista dell’Europa League. Tonico)

OSIMHEN 7,5: corre come un dannato arrivando sempre prima degli altri sul pallone. Sigla il gol del vantaggio con un tocco sotto misura da bomber puro, fa tremare Cragno con qualche conclusione da fuori, si procura il rigore del 2-0. Straripante (dal 76′ PETAGNA s.v.)

INSIGNE 6,5: sempre nel vivo del gioco, alla gara numero 400 in azzurro realizza con freddezza il rigore che vale il 2-0. Sempre presente anche nei ripiegamenti. Inesauribile (dal 76′ OUNAS s.v.)