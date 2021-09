Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Spalletti: “Dobbiamo dare continuità ai risultati, Spartak avversario duro e di qualità”

Dobbiamo dare continuità ai risultati anche in Europa“. Luciano Spalletti deciso e determinato nelle parole in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spartak Mosca.

“Mi aspetto lo stesso tipo di prestazione che stiamo offrendo sinora. Stiamo facendo un lavoro costante anche ottimizzando le 5 sostituzioni. Oltretutto stiamo recuperando anche gli uomini che vengono da infortuni, stiamo facendo lavori personalizzati anche grazie alla sapienza di Sinatti”.

“Ho una rosa di uomini disponibili che eseguono quello che viene chiesto loro. Riusciamo ad allenarci bene anche grazie al loro entusiasmo. Domani ho il gruppo quasi al completo e sappiamo di dover dare il massimo per dare seguito ai risultati positivi”

Il ritorno dei tifosi allo stadio vi sta dando ancora maggiore carica?

“Certamente. Il rapporto umano ravvicinato con la nostra gente è importantissimo. Il rumore dei cuori dei napoletani li sentiamo sempre, anche quando non sono allo stadio. C’è una totale simbiosi tra la città e la squadra”

Insigne ha detto che si divertono ad allenarsi e a giocare con la sua gestione?

“Io mi diverto un po’ meno, mi diverto solo quando vinco perché so che il calcio è sempre legato a ciò che si ottiene domani, non oggi. Sarà una mentalità da contadino che ho, ma non sappiamo mai cosa riserva la gara che abbiamo davanti. Bisogna resettare ed avere sempre la stessa attenzione partita dopo partita”

Che insidie può riservate lo Spartak Mosca?

“Lo Spartak ha perso la prima gara non meritandolo dal punto di vista della qualità espressa. Hanno forza e voglia per volersi riscattare, quindi ci aspetta un match molto intenso e duro.

Per loro la partita di domani diventa importantissima per restare in corsa nella classifica del girone, oltretutto in Russia ci tengono tantissimo al confronto in Europa. Di conseguenza mi aspetto una avversario che darà tutto come sacrificio e lotta”