Napoli – Borseggi su autobus, fermate due persone

Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato Secondigliano nell’ambito degli appositi servizi predisposti in occasione del periodo estivo, ed in particolare di quelli volti al contrasto del fenomeno dei furti con destrezza ai danni dei turisti, hanno notato due uomini muoversi con fare circospetto nei pressi della fermata dell’autobus di viale Umberto Maddalena,.

Pertanto, insospettiti dal fare dei predetti, gli operatori hanno seguito a distanza i due che sono saliti su un autobus di linea ove, durante il tragitto, hanno tentato di derubare due viaggiatori; nello specifico, uno utilizzava una borsa di copertura per nascondere l’azione criminosa del complice che approfittava di quei frangenti per inserire il braccio negli zaini. In entrambi i casi non sono riusciti ad asportare nulla.

I malintenzionati, dopo una corsa di 45 minuti, sono scesi nei pressi dell’aeroporto di Capodichino dove sono stati raggiunti e bloccati dagli operatori.

Pertanto, un 63enne di Giugliano in Campania ed un 55enne di Pozzuoli, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati denunciati per tentato furto con destrezza; mentre il 63enne, trovato in possesso di un telefono cellulare rubato, è stato, altresì, denunciato per ricettazione.