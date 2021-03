Napoli – Bologna 3-1, le pagelle: Insigne spettacolare, Osimhen un fulmine. Male i mediani e Mertens

OSPINA 6,5: grandissimo colpo di reni per il miracolo sul colpo di testa a botta sicura di Palacio. Rischia in avvio di ripresa sulla rete annullata allo stesso attaccante argentino. Sempre pronto sulle palle alte, meno bene con i piedi. Volante

GHOULAM 6: la sua gara dura 22 minuti a causa dell’ennesimo infortunio che rischia di frenarlo nuovamente. Finché resta in campo tiene bene la posizione e mette anche qualche pallone in area. Sfortunato (dal 22′ HYSAJ 5,5: entra male in partita con un intervento a vuoto. A tratti un po’ goffo, dal suo lato il Bologna sfonda troppo facilmente. Friabile)

KOULIBALY 6: gli ospiti attaccano sempre in maniera pericolosa ma non ha grosse colpe. Sbroglia qualche situazione pericolosa, non manca qualche errore negli appoggi ma nel complesso tiene botta. Tignoso

RRHAMANI 6,5: gioca più di posizione restando bloccato per coprire le spalle a Koulibaly. Gara di grande applicazione e attenzione. Concentrato

DI LORENZO 6: attacca con continuità lo spazio, a volte servito male dai compagni. Non manca qualche buco di troppo alle sue spalle ma tutto sommato non demerita. Trattore

DEMME 5,5: fatica a tenere collegati i reparti, le cose migliori le fa vedere quando si sgancia in ripartenza ma fatica in interdizione. Meglio nella ripresa in pressione, perde un brutto pallone sul gol di Soriano. Disordinato

FABIAN RUIZ 5,5: spreca un’ottima occasione a tu per tu con il portiere ad inizio gara, col passare dei minuti il Bologna alza il baricentro e va in difficoltà. Non trova le geometrie giuste. Impacciato

POLITANO 6: si fa vedere con i suoi tagli alle spalle della difesa rossoblù, non sempre riesce a mantenere alto il ritmo ma non si risparmia macinando molti chilometri. Corridore

ZIELINSKI 7: tra le linee sempre il più pericoloso. Un gioiello il suo tacco con il quale libera Insigne in occasione del gol, manda in porta Osimhen per la rete del 2-0. Illusionista (dal 79′ MARIO RUI s.v.)

INSIGNE 7,5: è sempre lui il fulcro della manovra offensiva. Realizza il gol del vantaggio con un bel tiro a giro, chiama Skorupski al miracolo con un’altra conclusione angolata. Sigla la sua doppietta personale nella ripresa in un momento in cui il Bologna era rientrato in partita. Gioca a tutto campo abbassandosi anche per ricevere palla. Spettacolare (dal 79′ ELMAS s.v.)

MERTENS 5: anche oggi tocca pochi palloni, la manovra azzurra un po’ macchinosa nemmeno lo aiuta. Gioca troppo lontano dalla porta, mai pericoloso. Assente (dal 53′ OSIMHEN 6,5: lanciato in campo aperto crea grossi problemi al Bologna. Sigla la rete del 2-0 al culmine di una bella progressione, ne sbaglia un’altra clamorosa mandato in porta da Insigne. Ottimo impatto sulla gara. Fulmine)