Napoli – Bologna 3-1: un super Insigne e Osimhen spazzano via i rossoblù

Il Napoli batte 3-1 il Bologna e si rialza dopo il deludente pari di mercoledì con il Sassuolo. Prestazione non proprio esaltante nonostante il risultato, con il Bologna che ha giocato alla pari e in maniera propositiva creando non pochi grattacapi agli uomini di Gattuso. Decisiva l’ennesima grande prestazione di Insigne, autentico mattatore del match, e l’ingresso di Osimhen al posto di un Mertens lontano dalla sua forma migliore. Il Napoli parte con un buon piglio, e dopo un’ottima chance sprecata da Fabian a tu per tu con il portiere, passa in vantaggio al 9′ con un preciso tiro a giro di Insigne nell’angolino. Dopo lo schiaffo subito il Bologna si fa pericoloso e al 18′ colpisce un palo clamoroso con Skov Olsen da fuori area. Al 25′ ci prova ancora Insigne dal limite, gran parata di Skorupski che si distende e devia in angolo. Gli ospiti giocano a viso aperto e al 28′ serve un miracolo di Ospina su colpo di testa di Palacio a salvare il risultato. Al 33′ occasione Napoli con Politano, largo non di molto il suo diagonale. In avvio di ripresa gol annullato a Palacio che ruba palla ad Ospina in modo falloso. Gattuso inserisce Osimhen ed il nigeriano trova il gol del raddoppio con una bella progressione in campo aperto, e davanti a Skorupski non sbaglia. Al 67′ Osimhen ha la grande occasione per calare il tris ben servito da Insigne, ma calcia a lato tutto solo. Al 73′ i felsinei accorciano le distanze con Soriano, che sfrutta un pasticcio difensivo per battere Ospina. La gara non smette di regalare emozioni e al 76′ Insigne realizza la sua doppietta personale con un chirurgico rasoterra ben lanciato in campo aperto. Gli ospiti non demordono ma alla fine gli azzurri portano a casa tre punti fondamentali per la corsa Champions.