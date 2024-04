Napoli- Arresti per droga a Porta Nolana e Via Carbonara

Porta Nolana: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 60enne.

Nel pomeriggio di martedì, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sopramuro all’angolo con vico Rotto al Lavinaio, hanno notato un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa da un pacchetto di caramelle posto nell’intercapedine di un muro, lo ha consegnato ad una persona in cambio di denaro; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 165 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, mentre nel pacchetto di caramelle hanno rinvenuto 37 involucri contenenti circa 5,5 grammi circa di cocaina.

Per tali motivi, il 60enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

Via Carbonara: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 26enne napoletano.

Nella serata di martedì, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara hanno notato una persona che, dopo aver aperto un cancello, è stata avvicinata da un soggetto al quale ha consegnato qualcosa in cambio di una banconota.

Gli operatori, consapevoli di trovarsi dinanzi alla consumazione di un reato, hanno raggiunto e bloccato entrambi trovando l’indagato in possesso di 4 involucri di hashish del peso di circa 8 grammi e di 100 euro; l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso di un involucro della stessa sostanza.

Per tali motivi, il 26enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti; l’acquirente invece è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.