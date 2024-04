Napoli- 5 arresti in città: i fatti

Centro Storico: aggredisce i familiari. La Polizia di Stato arresta un 51enne.

Nel pomeriggio di martedì, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti nella zona del centro storico per la segnalazione di una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una persona che cercava di farsi aprire la porta di un appartamento con fare minaccioso.

Gli operatori, dopo aver riportato l’uomo alla calma, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che il figlio, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva avuto comportamenti violenti e minacciosi anche nei confronti di altri familiari.

Per tali motivi, un 51enne napoletano è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia.

Vicaria: sorpreso con piante di marijuana. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne napoletano.

Nella serata di martedì, gli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lahalle hanno notato un uomo a bordo di uno scooter cedere qualcosa ad una persona in cambio di denaro; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 5 involucri di hashish del peso di circa 14 grammi, un involucro contenete circa 1,7 grammi di marijuana e un telefono cellulare.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto 8 piante di marijuana, una camera solare con lampada e

Corso Garibaldi: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 23enne.

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato poco distante recuperando due panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi che, poco prima, il prevenuto si era disfatto lanciandoli sotto una vettura in sosta.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo all’interno della sua abitazione dove hanno rinvenuto una bustina di marjuana del peso di circa 4,5 grammi.

Per tali motivi, il 23enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Vasto: rapina un uomo. La Polizia di Stato trae in arresto un 27enne.

Nella nottata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ponte di Casanova hanno notato una lite tra due persone.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per dividere i due soggetti ma uno di essi, alla loro vista, ha colpito con calci e pugni gli operatori fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di un portafogli.

L’altro uomo invece ha raccontato agli agenti che, poco prima, era stato avvicinato dal prevenuto che, dopo averlo aggredito, gli aveva asportato il portafogli.

Pertanto, un 27enne canadese con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

Scampia: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 19enne.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Annamaria Ortese, hanno notato un’auto ferma a bordo strada come se gli occupanti stessero attendendo l’arrivo di qualcuno.

I poliziotti, insospettiti, si sono appostati ed hanno visto sopraggiungere un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa dall’intercapedine di un muro, lo ha consegnato al conducente della vettura in cambio di denaro.

Pertanto, gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 210 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, mentre nell’intercapedine del muro hanno rinvenuto 11 stecche di hashish del peso di circa 40 grammi; la vettura, invece, è riuscita a far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, il 19enne napoletano, con precedenti specifici di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.