Movida in Penisola Sorrentina- Operazione per il contrasto alla guida in stato d’ebrezza e alterazione da stupefacenti

Nelle serate dello scorso fine settimana, il Personale del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento ha svolto mirati servizi di vigilanza stradale, volti al contrasto del recrudescente fenomeno della guida sotto l’effetto di droga ed alcol nella Penisola Sorrentina.

Il personale della Polizia di Stato ha così identificato nr. 40 persone, controllato altrettanti veicoli, sono state contestate diverse infrazioni al Codice della Strada, operato un sequestro di una autovettura per la mancanza di copertura assicurativa, e ritirato 3 patenti di guida, di cui due per la violazione di norme di comportamento alla guida ed una per violazione art. 75 D.P.R. 309/90 anche un diciannovenne di Castellammare di Stabia trovato in possesso di circa 1,3 grammi di marjuana, che è stato deferito alla prefettura di Napoli.

La guida sotto l’effetto di alcol e droga, oltre a costituire una violazione sanzionata in severamente dal Codice della Strada e dal Codice Penale, è causa principale, insieme all’alta velocità, dell’elevato numero di incidenti stradali gravi, spesso con esito mortale.

Una attività non solo finalizzata a garantire la sicurezza degli automobilisti che si muovono sulle strade, ma anche volta ad intensificare i controlli di legalità in materie particolarmente sensibili e sentite dalla collettività.