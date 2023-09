Torre del Greco – Ancora fiamme sul Vesuvio, Borrelli: ‘Stanno devastando un patrimonio straordinario’

Ancora fiamme sul Vesuvio, versante Torre del Greco, nella stessa zona in cui sono divampati i tre importanti roghi dello scorso 7 settembre. La zona interessata è l’area silvestre tra via Ruggiero e via Boccea. In azione diversi elicotteri per spegnere il grosso rogo. “Stanno devastando – dichiara il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli- un patrimonio straordinario. Siamo estremamente preoccupati per la difesa del nostro ecosistema”.