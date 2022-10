Monterosi Tuscia – Turris 3-5, Padalino: ‘Bravi a reagire, dobbiamo alzare l’asticella solo ad obiettivo raggiunto’

Sulla reazione: “È stata una partita che doveva dare delle risposte da parte dei ragazzi, in generale sono stati molto bravi, erano in gara, non si sono mai disuniti, anche quando siamo andati sotto di un gol. Siamo stati bravi anche a reagire nella partita stessa, siamo andati in vantaggio, ma non abbiamo saputo gestire. Se Haoudi avesse favorito il suo compagno invece di calciare, ci saremmo portati sul 4 a 1 e li avremmo tramortiti.”

Sul potenziale offensivo: “Questa squadra ha nel reparto offensivo calciatori che ti possono fare la giocata individualmente, ma hanno bisogno di chi li supporta. La nostra partenza sprint ha illuso qualcuno, le due sconfitte hanno ridato la nostra dimensione, dobbiamo fare un campionato dignitoso. Dobbiamo alzare l’asticella ma solo nel momento in cui sai qual è la tua forza e hai raggiunto obiettivi che alcuni danno per scontati.”