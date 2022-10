Monterosi Tuscia – Turris: 3-5. Torna a vincere in campionato la Turris in una partita pazza

Torna a vincere anche in campionato la Turris e lo fa in una partita pazza contro il Monterosi. Prima i padroni di casa passano in vantaggio, poi i corallini rimontano portandosi sul 1-3, non si disunisce il Monterosi Tuscia, e con una doppietta di Carlini trova il pari, ma gli uomini di Padalino trovano la via della rete altre due volte, una con Giannone che compie una vera e propria magia da angolo diretto e poi con Leonetti che in area di rigore a tu per tu col portiere non sbaglia.

Da segnalare anche l’espulsione di Rossi.

Primo tempo

Al 14′ prima occasione per il Monterosi. Ci prova Parlati da una punizione dai 20 metri, Perina manda in angolo.

Al 15′ vantaggio del Monterosi con Mbende. Che riceve un cross dalla trequarti, colpisce di testa, e batte Perina.

Al 25′ c’è il pareggio della Turris. Leonetti riceve sul filo del fuorigioco da Haoudi, il numero 11 corallino si trova a tu per tu con l’estremo difensore del Monterosi e lo supera con un pallonetto.

Al 28′ si divora il gol del vantaggio Santaniello. Bello scambio in area tra lui e Giannone, ma l’attaccante corallino sbaglia clamorosamente solo davanti ad Alia.

Al 30′ Turris in vantaggio. Con Giannone che riceve al limite dell’area da Leonetti e completa la rimonta.

Secondo tempo

Al 50′ cala il tris la Turris. Giannone serve Santaniello sul filo del fuorigioco, che a tu per tu col portiere non perdona.

Al 55′ accorcia le distanze il Monterosi con Carlini che in area di rigore viene dimenticato dalla difesa corallina e realizza indisturbato dopo un tiro di Rossi che era stato in precedenza deviato.

Al 60′ pareggia il Monterosi ancora con Carlini che dopo un velo di Rossi, riceve il pallone, calcia dai 20 metri e realizza.

Al 65′ è una partita pazza. Ancora Turris in vantaggio. Realizza la doppietta Giannone con una magia da calcio d’angolo diretto.

Al 68′ Monterosi Tuscia in 10. Espulso Rossi per aver rifilato una manata a Manzi.

Al 78′ mette una seria ipoteca sulla vittoria la Turris con Leonetti che riceve il pallone in area di rigore, si gira e batte Alia, firmando la sua doppietta personale.

Al 83′ ci prova Taugordeau da fuori area, pallone alto.

Al 86′ Turris ancora vicina al sesto gol. Gallo riceve da Maniero, calcia a giro, ma Alia salva.

Al 89′ Maniero riceve in area da Giannone, calcia, ma il pallone viene deviato in angolo.