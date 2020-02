Melito – Controlli sull’abbandono dei rifiuti, tolleranza zero per i trasgressori

L’Amministrazione comunale e la Buttol Srl, gestore del servizio di igiene urbana, annunciano l’inizio di una nuova campagna di sensibilizzazione e una nuova fase di controlli anti-abbandono dei rifiuti a Melito di Napoli.

Nei prossimi giorni il personale dell’Azienda, accompagnato da guardie ambientali dispiegate sul territorio, sarà impegnato nei sopralluoghi e nella verifica dei rifiuti conferiti. Se difformi dal calendario sono previste sanzioni amministrative a carico dei condomini o di singole abitazioni.

Dichiariamo tolleranza zero nei confronti di chi abbandona rifiuti o conferisce in difformità al calendario vigente. Ancora una volta l’impegno è quello di far conoscere le modalità di conferimento alla cittadinanza e con quest’obiettivo le guardie ambientali saranno impegnate in una nuova distribuzione del materiale informativo.