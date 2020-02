Boscoreale – Fermato dopo un inseguimento a bordo di un’auto rubata, arrestato 63enne

A Boscoreale, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato per ricettazione e resistenza a p.u. Francesco Palumbo, 63enne del posto già noto alle ffoo. A bordo di una vettura risultata oggetto di furto, l’uomo è stato individuato grazie al sistema di allarme satellitare installato.

Hanno provato a fermarlo in Via Panoramica ma Palumbo non ha rispettato l’alt e si è dato alla fuga. Raggiunto dopo circa 2 chilometri è stato bloccato e arrestato. E’ ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.