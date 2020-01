Marigliano – Maltrattamenti in famiglia, arrestato 32enne

Domenica notte gli agenti del Commissariato di Nola, in seguito ad una segnalazione al 113, sono intervenuti in un appartamento a Marigliano perché un uomo aveva aggredito la compagna ed il figlio minore.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato e bloccato l’uomo che, con un coltello, stava minacciando la donna.

A.C., napoletano 32enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.