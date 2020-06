Libia – Guardia costiera libica riporta indietro 130 migranti

“Stamattina 130 migranti, tra cui donne e bambini, sono stati riportati in Libia dalla Guardia costiera”. Lo rende noto tramite un tweet l’Organizzazione internazionale per le migrazioni. Personale della stessa organizzazione si è recato “al punto di sbarco per fornire la necessaria assistenza umanitaria”, aggiunge il messaggio della branca libica dell’agenzia collegata delle Nazioni Unite.