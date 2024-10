Libano – Attacchi contro le basi di UNIFIL: la dichiarazione dei Ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito

“Noi, i Ministri degli Affari Esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito, esprimiamo la nostra profonda preoccupazione in seguito ai recenti attacchi delle IDF alle basi UNIFIL, in cui sono rimasti feriti diversi peacekeeper. Questi attacchi devono cessare immediatamente.

Condanniamo ogni minaccia alla sicurezza di UNIFIL. Ogni attacco deliberato contro UNIFIL va contro il diritto umanitario internazionale e la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La protezione dei peacekeeper è un dovere di tutte le parti in conflitto.

Invitiamo Israele e tutte le parti a rispettare i propri obblighi per garantire la sicurezza e la protezione del personale UNIFIL in ogni momento e per consentire a UNIFIL di continuare a svolgere il proprio mandato. Riaffermiamo il ruolo essenziale di stabilizzazione svolto da UNIFIL nel Libano meridionale. Sottolineiamo l’importanza delle Nazioni Unite nella risoluzione del conflitto armato e nella mitigazione dell’impatto umanitario”.