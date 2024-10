Med9, incontro quadrilaterale Italia-Giordania-Cipro-Commissione europea

Nell’ambito del Vertice Med9 di Paphos, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha promosso un incontro quadrilaterale con il Re di Giordania, Abdullah II, il Presidente cipriota Nikos Christodoulides e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per discutere della questione dei rifugiati siriani in Libano, Giordania e negli altri Stati della regione, un tema divenuto ancora più rilevante alla luce dei più recenti sviluppi della crisi in Medio Oriente.