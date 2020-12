Foto sscnapoli

Lazio – Napoli 2-0, le pagelle: non si salva nessuno, Fabian fantasma e Politano assente

OSPINA 6: non si segnalano interventi importanti, nessuna colpa sulle due reti laziali di pregevole fattura. Impallinato

MARIO RUI 5: fa poco in fase di spinta, tanti errori in appoggio e alla fine regala la palla che porta al gol di Luis Alberto. Fuori fase (dal 64′ GHOULAM 5,5: rischia poco in fase difensiva, poco propositivo in quella offensiva. Mancano cross e sgroppate dei tempi migliori. Involuto)

MAKSIMOVIC 5: sovrastato da Immobile in occasione del gol, fatica a tenere alta la linea. Pochi interventi ma non dà sicurezza. Molle

KOULIBALY 5,5: diverse sbavature nelle chiusure, becca un giallo che lo condiziona. Un problema alla coscia lo limita nei movimenti. Inchiodato (dal 55′ MANOLAS 6: nessuna sbavatura particolare, tiene bene nonostante la scarsa copertura dei centrocampisti. Incolpevole)

DI LORENZO 5,5: insieme a Politano non chiude a dovere su Marusic che ha troppa libertà in occasione del vantaggio laziale. Accompagna l’azione ma combina poco. Blando

FABIAN RUIZ 5: dovrebbe garantire qualità, geometria e sbocco alla manovra ma anche stavolta stecca. A parte un tiro respinto da Reina si vede poco, gioca sotto ritmo. Fantasma

BAKAYOKO 5: gara senza infamia e senza lode ma la sua diga in mediana viene saltata troppo facilmente. Fatica a chiudere le linee di passaggio, tocca anche pochi palloni. Fermo (dal 64′ LOBOTKA 5,5: partecipa ai tanti errori in costruzione e in appoggio, si allinea alla serataccia dei compagni. Scarico)

POLITANO 5: qualche incursione ad inizio gara per poi spegnersi subito. Non dà brio e imprevedibilità ad una manovra farraginosa e lenta. Lascia crossare liberamente Marusic sul gol. Praticamente non entra in partita. Assente (dal 55′ ELMAS 5,5: ci si aspettava un impatto diverso. Non riesce a fare meglio di Politano negli ultimi sedici metri, si vede poco. Opaco)

ZIELINSKI 5,5: tra i pochi a provare qualche sortita importante ma non incide. Tra le linee non trova varchi per dare sfogo alle sue percussioni. Murato

LOZANO 5,5: sicuramente il più attivo dei suoi ma non sfonda quasi mai. Predica nel deserto complice la serata negativa degli azzurri. Esce per infortunio. Abbandonato (dal 74′ MALCUIT s.v.)

PETAGNA 5,5: bravo nel proteggere palla e far salire la squadra ma sotto porta non pervenuto. I palloni giocabili sono pochi e ne risente. Asfittico