Foto sscnapoli

Lazio – Napoli 2-0, Riccio: “Siamo stati lenti e prevedibili, sconfitta meritata”

“Siamo stati poco vivaci e molto prevedibili“. Gigi Riccio, vice allenatore azzurro commenta il match dell’Olimpico.

“La squadra si è espressa molto al di sotto del suo standard. Siamo stati lenti e poco incisivi sin da subito. Abbiamo perso molti palloni in uscita e ci sono costati cari”

“Siamo dispiaciuti perchè è stata una sconfitta brutta e meritata. Non si è visto in campo il nostro valore e neppure la nostra qualità. Però siamo una squadra seria, che lavora e si impegna e non cerchiamo alibi per la brutta prestazione di stasera”.

“Dobbiamo rialzarci subito e avere un riscatto immediato sin da mercoledì. Lo pretenderà sicuramente Gattuso ma tutta la squadra sono certo che vorrà dimostrare una reazione”.

Fonte sscnapoli.it