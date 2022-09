“Siamo sulla strada giusta, stasera i ragazzi hanno fatto quello che avevamo studiato e pensato come gestione della gara. Siamo stati bravissimi tranne in qualche frangente in cui abbiamo perso palle banali“.

Su Kim e Kvara: “Sono due ragazzi eccezionali che hanno avuto anche una eredità da raccogliere non semplice. Ringrazio lo scouting della Società perchè ci ha messo a disposizione calciatori di qualità“.

“Kvara è addirittura un ragazzo timido, che sembra riservato ma quando va in campo dimostra tutto il suo carattere e soprattutto il suo talento“.

Mercoledì si ricomincia col Liverpool in Champions:

“Sì non c’è tempo per pensare a questo successo, ma è affascinante iniziare il percorso europeo. Abbiamo la convinzione giusta per affrontare Club di livello internazionale. Dobbiamo dimostrare personalità per poterci giocare le nostre possibilità contro tutti“.