Lazio – Napoli 1-2, le pagelle: Kvara devastante, Kim monumentale. Anguissa e Lobotka giganteggiano

Meret 6,5: con una parata importante salva il risultato sul 2-1. Per il resto poco sollecitato, bravo con i piedi. Salvatore

Di Lorenzo 6,5: sempre prezioso e preciso nelle diagonali, sbaglia pochissimo non disdegnando qualche sgroppata in avanti. Impeccabile

Rrahmani 6,5: concede pochissimo ai temibili attaccanti laziali. Tiene benissimo la linea giocando con grande tranquillità e applicazione. Efficace

Kim 7: sigla il gol del pari confermandosi pericolosissimo sulle palle alte. Grande personalità nelle uscite e nelle chiusure, non fa rimpiangere Koulibaly. Monumentale

Mario Rui 6: si limita a tenere la posizione rischiando poco. Si vede meno del solito in sovrapposizione, rischia il fallo da rigore su Lazzari. Acceso (dal 92′ Olivera s.v.)

Anguissa 7: si intende alla perfezione con Lobotka, tocca tantissimi palloni incidendo in entrambe le fasi di gioco. Grande l’assist per il gol di Kvara. Gigante

Lobotka 7: manda sistematicamente a vuoto il pressing della Lazio senza mai sbagliare un appoggio. Gioca con calma olimpica sapendo sempre cosa fare. Impeccabile (dal 92′ NDOMBELE s.v.)

Zielinski 6,5: dialoga bene con Kvaratskhelia, trova spesso il varco giusto tra le fitte maglie della difesa di casa. Crea scompiglio con i suoi movimenti. Sgusciante (Dal 68′ Elmas 6: contribuisce ad amministrare il vantaggio prendendosi anche responsabilità con giocate individuali. Risorsa)

Lozano 6 : prova sempre a creare pericoli anche se quando arriva sul fondo non riesce ad incidere più di tanto. Esce per uno scontro alla testa. Abbattuto (dal 46′ Politano 6,5: ottimo impatto sulla gara, crea diversi presupposti per fare gol e confeziona anche un assist bellissimo che Kvaratskhelia non sfrutta. Peperino)

Osimhen 6,5: con la sua esuberanza tiene costantemente sotto scacco la difesa laziale. Provedel gli nega il gol, colpisce anche un palo a portiere battuto. Forza della natura

Kvara 7,5: colpisce un palo sfiorando l’eurogol, se ne mangia un altro e Provedel lo chiude dopo un ottimo inserimento. Poi trova il 2-1 con una bordata di prima intenzione. Devastante. (dal 68′ Raspadori 6: buon contributo in una fase di gara delicata, gioca senza strafare con gli azzurri in controllo. Saggio)