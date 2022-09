Lazio- Napoli: 1-2. Kim e Kvara rimontano Zaccagni: azzurri corsari all’Olimpico

Il Napoli batte la Lazio in rimonta per 2-1. Alla rete iniziale di Zaccagni (4°) rispondono Kim (al 38°) e Kvara (62°), che con un gol per tempo, riportano Spalletti in testa alla classifica, in attesa delle gare di Roma e Atalanta. Partita tosta, ma dominata dagli azzurri che, dopo aver subito il colpo iniziale, riprendono il controllo del match e dominano per gran parte del primo tempo e per tutta la ripresa. Oltre alle reti, da segnalare due legni (Kvara e Osimhen) ed alcune super parate di Provedel.

Tabellino

Lazio- Napoli: 1-2 (pt 1-1)

Lazio: Provedel; Lazzari (84′ Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi (75′ Basic), Luis Alberto (53′ Vecino), Felipe Anderson (84′ Cancellieri), Zaccagni (53′ Pedro), Immobile. All. Sarri

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (92′ Olivera), Anguissa, Lobotka (92′ Ndombele), Zielinski (68′ Elmas), Lozano (45′ Lozano), Kvaratskhelia (68′ Raspadori), Osimhen. All. Spalletti

Arbitro: Sozza di Seregno

Marcatori: 4′ Zaccagni, 38′ Kim, 62′ Kvaratskhelia

Note: ammonito Milinkovic, Cataldi, Marusic